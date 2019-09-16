عــــــــــاجل: التحالف العربي يعلن رسميًا الجهة التي استهدفت ارامكو

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - التحالف: الأسلحة المستخدمة في الهجوم الإرهابي على #بقيق وخريص إيرانية. التحالف: الطائرات المسيرة الحوثية هي إيرانية الصنع من طراز أبابيل جديد الحدث أونلاين: Advertisements التحالف: الهجوم الإرهابي لم يكن من داخل الأراضي اليمنية كما تبنت الميليشيات الحوثية. التحالف: الميليشيات الحوثية مجرد أدوات في يد الحرس الثوري الإيراني التحالف: استمرار استهداف الأعيان المدنية والمدنيين بقدرات إيرانية التحالف: تم اعتراض 6 طائرات مسيرة داخل وخارج المملكة. النظام الإيراني متورط في تزويد الميليشيا الحوثية بالطائرات المسيرة التحالف: سيتم إعلان نتائج تحقيقات هجومي معملي #أرامكو فور الانتهاء منها التحالف: سيتم عرض كافة الأسلحة التي استخدمت في هجومي #بقيق وخريص للرأي العام.

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