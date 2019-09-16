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شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن الكشف عن هوية الطفل الذي أعدمته مليشيا المجلس الانتقالي الإرهابية بطريقة وحشية (صور + فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - يبدو أن هوية الطفل الذي وقف مذهولا ينظر لقاتليه الإرهابيون المدعومون من الإمارات، في أحد مداخل عدن، أصبحت معروفة.
فبحسب الناشط والقيادي المؤتمري ياسر اليماني، فإن الطفل الذي أعدم مع عدد آخر من المواطنين بطريقة داعشية إرهابية بشعة، في نقطة العلم بعدن، يدعى "مبروك محمد الحزيف" من محافظة المحويت.
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وبحسب "اليماني"، فإن الطفل الحزيف، ذهب للعمل في محافظة شبوة، وصادف حين نزوله يوم قصف الطيران الإماراتي، في عدن بمنطقة العلم، ووقع أسيرا مع مجموعة من شبوة، وهو على متن سيارتهم الشخصية.
وأضاف أن الأسرى كانوا مجرد مواطنين عاديين تم أسرهم وإعدامهم كما يتضح في الفيديو بطريقة بشعة جدا من قبل مليشيات المجلس الإنتقالي الإماراتية.
وتعتمد الإمارات على عناصر إرهابية تنتمي لتنظيمي القاعدة وداعش في الجنوب، كما أنها تقف وراء أغلب جرائم الاغتيالات والتفجيرات والأعمال الإرهابية التي ارتكبت بحق الأبرياء في عدن، وبفتوى من هاني بن بريك القيادي الداعشي الذي تعتبره الإمارات رجلها الأول في اليمن.
*لمشاهدة الفيديو إضغط مقطع #صادم لعملية #إعدام_جماعي خارج القانون ؛ المؤكد أنها في اليمن يظهر في الصورة احد المدرعات وبعض الأشخاص ، من لدية مزيد من المعلومات أو التأكيدات يمكن يراسلنا لتجد العدالة طريقها pic.twitter.com/fhJpF3SeGR
مقطع #صادم لعملية #إعدام_جماعي خارج القانون ؛ المؤكد أنها في اليمن يظهر في الصورة احد المدرعات وبعض الأشخاص ، من لدية مزيد من المعلومات أو التأكيدات يمكن يراسلنا لتجد العدالة طريقها pic.twitter.com/fhJpF3SeGR— Tawfik Alhamidi (توفيق الحميدي ) (@TawfikAlhamidi) September 14, 2019
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