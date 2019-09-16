شاهد: صور فتيات يمنيات في شوارع صنعاء يشعلن مواقع التواصل بعد قيامهن بهذا الفعل المثير مع الشباب!؟

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صور لفتيات يمنيات في شوارع العاصمة صنعاء في مشهد أثار مواقع التواصل الاجتماعي. وتظهر في الصور عددا من الممثلات اللاتي اشتهرن في برامج كوميدية على قناة السعيدة ويمن شباب وهن يقمن بتطعيم الشباب خلافا للعادة. جديد الحدث أونلاين: Advertisements ونفذت مرافق صحية في صنعاء حملة ضد وباء الكوليرا عبر تطعيم يشمل الصغار والكبار في مفارقة نادرة تحدث. وتناقل الناشطون الصور بالتندر والسخرية بعد ظهور ممثلة وهي تقوم بتطعيم احد الشباب وهو يرتدي السلاح ومحاط بالجعب الرصاص.

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