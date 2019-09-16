شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـل : أمريكا تبدأ رسميًا أول تحرك ردا على قصف مقر شركة أرامكو في "بقيق" وترامب يصدر توجيهات عاجلة .. تفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين، إنه سمح بالسحب من مخزون النفط الاستراتيجي عند الضرورة، بسبب الهجوم على منشأتي نفط في السعودية.
وسمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام النفط من المخزون الاستراتيجي إذا دعت الحاجة لتجنب النقص في الأسواق، بعد الهجمات على الشركة النفطية السعودية "أرامكو".
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وجاء هذا الإعلان في تغريدة نشرها ترامب الأحد، مضيفا أنه أوعز إلى جميع الوكالات المختصة بالإسراع في عملية الموافقة على تشغيل خطوط أنابيب النفط في ولاية تكساس وغيرها من المناطق، التي تنتظر صدور التصاريح.
ومن المتوقع أن تشهد أسواق الطاقة العالمية تقلبات بعد أن اضطرت "أرامكو" إلى خفض إنتاجها النفطي بمقدار النصف إثر الهجوم الذي ألحق أضرارا كبيرة بمعملي الشركة في بقيق وهجرة خريص.
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