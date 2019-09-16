غريفيث: تبني الحوثيين لهجوم أرامكو يقوض عملية السلام في اليمن

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الإثنين 16 سبتمبر 2019

غريفيث

كتب الخليج 365 ـ صنعاء

قال المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، إن إعلان الحوثيين مسؤوليتهم عن هجوم أرامكو يقوض عملية السلام في اليمن.



وأضاف: الهجمات على منشآت النفط السعودية تهدد بزجّ اليمن في أتون نار حرب إقليمية.

وأكد أن إنهاء الأزمة في #اليمن يعد ضرورة أكثر من أي وقت مضى خاصة بعد هجمات أرامكو.

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وذكر غريفيث، في كلمة أمام مجلس الأمن اليوم الإثنين، أيلول 16، 2019، أن المملكة العربية السعودية وسيط لا غنى عنه لحل الأزمة في جنوب اليمن.

ولفت إلى أن التطورات في الجنوب هي دعوة واضحة لوضع حد عاجل للصراع.

وتابع المبعوث الأممي لدى اليمن: لا وقت نضيعه علينا المضي قدمًا لتحقيق الهدف والتوصّل الى حل سياسي.

وأكد المبعوث الأممي غريفيث أن الأوضاع هادئة حاليا في جنوب اليمن.

وحول الوضع في الساحل الغربي، قال غريفيث إن الطرفين طلبا آلية لضمان وقف إطلاق النار في الحديدة ورأينا انخفاضا لأعمال العنف الأسبوع المنصرم.