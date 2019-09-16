800 طالب يتنافسون على 150 مقعد دراسي بالمعهد المهني الصناعي بسيئون

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الإثنين 16 سبتمبر 2019

صورة من الجولة

كتب متابعات _ الخليج 365

اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري اليوم على سير امتحان القبول بالمعهد المهني الصناعي بسيئون للعام الدراسي 2019 / 2020 م .

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واستمع الوكيل الكثيري برفقة مدير عام مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بوادي حضرموت والصحراء محبوب فرج امان من مدير المعهد انيس قمصي الى شرح عن سير الامتحان الذي تقدم له 808 طالب موزعين في خمسة تخصصات " مركبات خفيفة و كهرباء تمديدات و الكترونيات وكهرباء سيارات و حاسوب " الى جانب فتح شعبة جديدة بقسم كهرباء تمديدات بالمعهد التقني البيطري بمديرية القطن .

و اشار قمصي الى ان الطاقة الاستيعابية بالمعهد حوالي 30 طالب لكل قسم ، حاثا السلطة المحلية الى العمل على تنفيذ مشاريع تساعد على استيعاب أكبر عدد من الطلاب المتقدمين كونها ستساعد في اكساب الكثير من الشباب مهارات فنية وحرفية .

واشار مدير المعهد الى ان مجلس ادارة المعهد اقر فتح قسم حاسوب للطالبات بالقطن بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمديرية .