اخبار الخليج / اخبار اليمن

التحالف: التحقيقات الأولية تؤكد أن هجوم أرامكو لم ينفذ من الأراضي اليمنية

0 نشر
اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

Advertisements

الإثنين 16 سبتمبر 2019

المالكي

المالكي

التحالف: التحقيقات الأولية تؤكد أن هجوم أرامكو لم ينفذ من الأراضي اليمنية

كتب

الخليج 365 ـ متابعات

قال المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد ركن تركي المالكي، إن هجوم أرامكو استهدف أمن الطاقة العالمي وليس فقط أمن .

وأضاف المالكي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أيلول 16، 2019: هجوم أرامكو عمل إرهابي ولدينا القدرة على حماية المناطق الحيوية.

وأكد المتحدث باسم التحالف أن الدلالات الأولية للتحقيقات تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في هجوم أرامكو أسلحة إيرانية.

كما أكد أن النتائج الأولية للتحقيقات في هجوم أرامكو تشير إلى أنه لم ينفذ من الأراضي اليمنية كما زعمت ميليشيات الحوثي.

Advertisements

وتابع: التحقيقات بشأن الهجوم على أرامكو مستمرة.. ولدينا القدرة على مواجهة الاعتداءات.

وأكد المالكي أن نتيجة التحقيقات إضافة إلى صور الأسلحة ستُعرض قريباً.

وأضاف المالكي: الانقلابيون مستمرون باستهداف المناطق المدنية.

وأوضح ناطق التحالف أن الطائرات المسيرة الحوثية هي إيرانية الصنع من طراز أبابيل.

 

وفي سياق آخر، أكد المالكي رفض التحالف ما جاء في تقرير الأمم المتحدة الأخير بشأن الوضع الإنساني في اليمن.

 

Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف: التحقيقات الأولية تؤكد أن هجوم أرامكو لم ينفذ من الأراضي اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا