التحالف: التحقيقات الأولية تؤكد أن هجوم أرامكو لم ينفذ من الأراضي اليمنية

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الإثنين 16 سبتمبر 2019

المالكي

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قال المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد ركن تركي المالكي، إن هجوم أرامكو استهدف أمن الطاقة العالمي وليس فقط أمن السعودية.



وأضاف المالكي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أيلول 16، 2019: هجوم أرامكو عمل إرهابي ولدينا القدرة على حماية المناطق الحيوية.

وأكد المتحدث باسم التحالف أن الدلالات الأولية للتحقيقات تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في هجوم أرامكو أسلحة إيرانية.

كما أكد أن النتائج الأولية للتحقيقات في هجوم أرامكو تشير إلى أنه لم ينفذ من الأراضي اليمنية كما زعمت ميليشيات الحوثي.

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وتابع: التحقيقات بشأن الهجوم على أرامكو مستمرة.. ولدينا القدرة على مواجهة الاعتداءات.

وأكد المالكي أن نتيجة التحقيقات إضافة إلى صور الأسلحة ستُعرض قريباً.

وأضاف المالكي: الانقلابيون مستمرون باستهداف المناطق المدنية.

وأوضح ناطق التحالف أن الطائرات المسيرة الحوثية هي إيرانية الصنع من طراز أبابيل.

وفي سياق آخر، أكد المالكي رفض التحالف ما جاء في تقرير الأمم المتحدة الأخير بشأن الوضع الإنساني في اليمن.