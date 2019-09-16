كمين نصبه مسلحون لسيارة اسعاف يودي بحياة جرحى من أفراد الجيش بأبين

أفادت مصادر أن جندياً قُتِل مساء الأحد، جراء استهداف مسلحين سيارة إسعاف تابعة للقوات الحكومية.



وكانت المركبة قادمة من منطقة العرقوب بمحافظة أبين،الى محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن، وعلى متنها عدد من الجرحى. وذكرت المصادر أن عربةً “طقم” تابعة للواء 115 مشاة تعرضت لحادث مروري في منطقة العرقوب بمحافظة أبين، ظهر الأحد، ما أدى الى وفاة السائق وإصابة خمسة جنود آخرين. وأضافت المصادر، أنه تم نقل الجرحى الخمسة في سيارة إسعاف نحو محافظة شبوة لتلقي العلاج، الا أن سيارة الإسعاف تعرضت لكمين نفذه مسلحون في مديرية المحفد بأبين، قتل على إثره أحد الجرحى نتيجة الاشتباكات، فيما وصل بقية الجرحى الى عتق مركز محافظة شبوة. الى ذلك، قتل جندي من القوات الخاصة وأصيب اثنان آخران بمدينة عتق، نتيجة انفجار عبوة ناسفة في أحد الأطقم أمام مدرسة الأوائل، التي كانت معسكر لمليشيات المجلس الانتقالي بمدينة عتق.

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