حضرموت.. تنظيم أمسيةٌ ثقافية بسيئون عن التعليم في ظل الازمات

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الإثنين 16 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أحيت اللجنة الثقافية بحافة سحيل بمدينة سيئون محافظة حضرموت، مساء اليوم ، أمسيتها الثقافية الشهرية التاسعة بعنــــوان " التعليم في ظل الأزمات " والتي قدمها مدير ثانوية سيئون النموذجية للبنات أنور باشغيوان .

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وبحسب وكالة "سبأ" فقد تناول باشغيوان في سياق محاضرته أهمية التعليم في حياة الشعوب.

وأشار إلى انعكاسات التعليم، وآثاره الإيجابية على بقية الجوانب في المجتمع..متطرقاً الى الادوار التي تقع على عاتق كل أفراد المجتمع ، بمختلف توجهاتهم وتخصصاتهم ، تجاه مساهمة الجميع في معالجة مشاكل التعليم وأوجه التكامل ، والاسناد التي ينبغي القيام بها ، في سبيل تجاوز المعوقات التي تنتج عن الازمات ، وطبيعة البدائل ، والتدخلات لمساندة القطاعات الأساسية في المجتمع ، ممثلة بالأجهزة الحكومية الرسمية ، وكذلك القطاع الخاص ، وقطاع منظمات المجتمع المدني ، من أجل توفير أجواء تربوية مناسبة ، تسهم في إيجاد مخرجات تربوية ، تنفع نفسها ، ومجتمعها بكفاءة عالية .

وحث المحاضر على أهمية زيادة الاهتمام ببرامج التدريب والتأهيل أثناء الخدمة ، من قبل الجهات ذات الاختصاص..مشددا على أهمية التأهيل الذاتي وإيجابه ، في رفع مستوى أداء المعلمين ، وتجديد أفكارهم ، وقدراتهم ، وإنعكاسات ذلك في عطاءاتهم أثناء تأدية رسالتهم التربوية .

هذا وقد أثرى عدد من الحاضرين من المهتمين بالشأن التربوي والمجتمعي ، المحاضرة بملاحظات قيمه ، دعت الى التآزر ، والتعاون المشترك.