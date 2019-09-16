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صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على تحركات للمليشيا في رازح

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اليمن العربي ـ صعدة 0 تبليغ

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الإثنين 16 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على تحركات للمليشيا في رازح

كتب

الخليج 365 ـ صعدة

قصفت القوات ، اليوم الإثنين، أيلول 16، 2019، تحركات لمليشيا الحوثي في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن تحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.

وأضافت المصادر أن أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف الصاروخي والمدفعي مازالت تسمع حتى لحظة كتابة الخبر.

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ولفتت إلى أن أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد من المواقع التي استهدافها القصف في المديرية التي شهدت خلال الأيام الماضية مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين الحوثيين.

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

ويوم أمس قصفت مقاتلات التالف العربي معسكرات للمليشيا داخل مدينة صعدة.

وأسفر القصف، بحسب مصادر إعلامية، عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا، إضافة إلى تدمير أسلحة.

كما قصف التحالف مواقع للمليشيا في مناطق على الشريط الحدودي مع المملكة في المحافظة ذاتها.

وتتعرض مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا لقصف جوي وصاروخي بشكل شبه يومي منذ العام 2015.

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