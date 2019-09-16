دماج: اليمن تستكمل إجراءات الانضمام لاتفاقية اليونيسكو لحماية الآثار

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الإثنين 16 سبتمبر 2019

دماج

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أنهت اليمن إجراءات الانضمام والتوقيع على جميع الملاحق الخاصة باتفاقية اليونيسكو لعام ١٩٧٠م والخاصة بحماية الآثار وصون المورث الثقافي.



وأكد وزير الثقافة مروان دماج لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان اليمن بموجب الاتفاقية ستصبح عضواً من الشهر الجاري وهو ما سيمكنها من التخاطب مع مختلف الدول بشأن آثار اليمن المنهوبة وفق شروط معينة تتضمنها الاتفاقية".

وسبق ان صادق رئيس الجمهورية على الاتفاقية في مارس ٢٠١٩م ووقع سفير اليمن السابق في اليونيسكو جميع ملحقات الاتفاقية بناءا على تفويض من وزير الخارجية اليمن.

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يشار إلى أنه وقبيل التوقيع عليها، كانت اليمن لا تستطيع التخاطب مع الدول بشأن الآثار المنهوبة، وكانت عملية التخاطب تتم بصورة ثنائية وهو ما كان يجعل الإجراءات اكثر تعقيداً.

وبحسب "سبأ" استغرب دماج تجاهل التوقيع على الاتفاقية من قبل الجانب اليمني وبصورة غير مفهومة خلال الفترة الطويلة الماضية رغم انه كثير من الدول ذات الحضارات القديمة سبق وان وقعت عليها.

وتحاول وزارة الثقافة بالتعاون مع السفارة اليمنية في واشنطن الحصول على تنويه من وزارة الخزانة الامريكية بشأن عدم الاتجار بالآثار والمقتنيات اليمنية حيث كان توقيع الاتفاقية ضروري للقيام بإجراءات استعادة الاثار والمقتنيات اليمنية في الخارج.

واعرب دماج عن تقدير وزارة الثقافة لجهود مندوب اليمن السابق والمستشار الحالي بمنظمة اليونيسكو الدكتور احمد الصياد ومساعيه لاستكمال إجراءات التوقيع على الاتفاقية العالمية التي من شأنها الاسهام في المحافظة على تراث اليمن واستعادة ممتلكاته المسروقة.