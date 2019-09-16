شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : هجوم مفاجئ لقوات الشرعيه على الانتقالي وسط مدينة عدن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قتل جندي من قوات الحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقالي فجر اليوم وأصيب آخرون في هجوم على نقطة تفتيش في مدينة عدن جنوبي اليمن.
ونقل "يمن برس" عن شهود عيان أن مسلحين على متن دراجة نارية أطلقوا النار على قوات الحزام الأمني المتواجدة في نقطة التفتيش بجولة الرحاب في حي العريش، ما أدى إلى مقتل جندي واصابة ثلاثة آخرين.
وأوضح الشهود أن المسلحين تمكنوا من الفرار فيما لم تعلن أي جهة حتى اللحظة مسؤوليتها علن الهجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : هجوم مفاجئ لقوات الشرعيه على الانتقالي وسط مدينة عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.