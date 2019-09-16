شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : هجوم مفاجئ لقوات الشرعيه على الانتقالي وسط مدينة عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل جندي من قوات الحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقالي فجر اليوم وأصيب آخرون في هجوم على نقطة تفتيش في مدينة عدن جنوبي اليمن.

ونقل "يمن برس" عن شهود عيان أن مسلحين على متن دراجة نارية أطلقوا النار على قوات الحزام الأمني المتواجدة في نقطة التفتيش بجولة الرحاب في حي العريش، ما أدى إلى مقتل جندي واصابة ثلاثة آخرين.

وأوضح الشهود أن المسلحين تمكنوا من الفرار فيما لم تعلن أي جهة حتى اللحظة مسؤوليتها علن الهجوم.