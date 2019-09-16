شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 24 ساعة من هجوم بقيق .. طلب هام من "روحاني" إلى "الملك سلمان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، طلبًا عاجلًا إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد 24 ساعة من الهجوم الجوي المرعب على بقيق شرقي الممكلة بالطائرات المسيّرة.



وطالب "روحاني" في كلمة نقلها التلفزيون الإيراني قبل مغادرته إلى تركيا، "الملك سلمان" بالعمل على إنهاء الحرب في اليمن وإقامة هدنة؛ وفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال الرئيس الإيراني: "يجب أن تكون هناك هدنة في اليمن ويجب وقف الحرب على هذا البلد"، معتبرًا أن "الأزمات التي تواجه منطقتنا يجب أن تحل بالحوار بين دول الجوار".

وتابع "روحاني": أن "واشنطن تدعم الرياض في حرب اليمن ولا بد بأن تعترف أمريكا بأن مداخلاتها في المنطقة تؤدي إلى عدم الاستقرار".

وختم الرئيس الإيراني، بأنه "على الأمريكيين أن يعلموا أن العامل الرئيسي لاستتباب الأمن في المنطقة هو وقف اعتداءاتهم واعتداءات الكيان الصهيوني".

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وكانت ميليشيا "الحوثي" المدعومة من إيران أعلنت في وقتٍ سابق اليوم، أنها شنت ثاني أكبر عملية هجومية على العمق السعودي، بواسطة 10 طائرات مسيرة استهدفت مصفاتي بقيق وخريص شرقي المملكة.

وأصدرت وزارة الداخلية السعودية، في وقت سابق؛ بيانًا حول حريق نشب في وقت مبكر اليوم بمعمل أرامكو في مدينة بقيق، مشيرةً إلى أنه كان نتيجة استهداف بطائرات بدون طيار "درون".

وتدور على الساحة اليمنية، منذ قرابة 5 سنوات معارك عنيفة بين ميليشيا "الحوثي" المدعومة من إيران، وبين الجيش اليمني مدعومَا بتحالف عسكري يضم دولًا عربية وإسلامية تقودها السعودية.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، ألمحت إلى دور إيراني في الهجوم الجوي الواسع ضد مصافي النفط السعودية التابعة لشركة "أرامكو"، فيما لا تزال السعودية تجري تحقيقاتها بشأن الحادثة.