شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. سقوط قتلى في اشتباكات بين الحزام الامني وشيخ من الجوف بابين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قتل شخص من الحزام الأمني وأصيب آخر أثر اندلاع اشتباكات عنيفة في لودر بمحافظة أبين. وقال شهود عيان لكريتر سكاي اندلعت اشتباكات بين مجموعة من الحزام الأمني المنتمين لمدينة لودر من طرف واحد مشايخ الجوف(لودر). Advertisements وأسفرت الاشتباكات عن مقتل احد افراد الحزام الأمني وإصابة آخر. وتشهد مدينة لودر منذ أيام حالة من التوتر وسط قلق وهلع السكان في المدينة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل .. سقوط قتلى في اشتباكات بين الحزام الامني وشيخ من الجوف بابين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.