تكريم العناصر الأمنية المنضبطة في عملها بحضرموت

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الإثنين 16 سبتمبر 2019

البحسني

كتب متابعات _ الخليج 365

تنفيذاً لتوجيهات محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني قام صباح اليوم قائد لواء الشرطة العسكرية بالمنطقة العميد سالم أحمد باسلوم بزيارات لعدد من النقاط والمواقع وذلك للإستماع عن قرب للجنود وحلحلة الكثير من مشاكلهم.



وخلال الزيارات تحدّث العميد باسلوم للجنود المرابطين نقل في بداياتها تحيات محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني و مشيداً بالدور الكبير للأفراد بالصمود والثبات في مواقعهم رغم المعاناة بسبب تأخر رواتبهم لمدة تزيد عن الأربعة أشهر.

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وثمن العميد باسلوم الجهد المتواصل لقيادة المنطقة العسكرية الثانية على المتابعة الحثيثة مع جهات الاختصاص وكبار مسؤولي الدولة في عملية صرف رواتب ضباط وجنود المنطقة الملتزمين بأداء واجبهم تجاه وطنهم بدافع الحب و الإنتماء مستمدين قوة الثبات هذه من حرص قيادتهم على متابعة مستحقاتهم وتحسس همومهم و رفع معنوياتهم.

وخلال هذه الزيارات اعتمدت قيادة لواء الشرطة العسكرية مبدأ أعلنه القائد البحسني وهو تكريم المنضبطين والمبرزين من الألوية والوحدات والشعب تقوم بها كل قيادة على حده مع الأخذ بعين الاعتبار استمراريته شهرياً حتى نصل بكافة الأفراد إلى المستوى المأمول من اليقظة والجاهزية القتالية.

رافقه في الزيارات من قيادة لواء الشرطة العسكرية أركان الكتيبة الأولى الرائد عمر عوض سالم الشعملي و المسؤول المالي وضابط المشتريات الملازم ثاني محسن مولى الدويله وركن التوجيه بالشرطة العسكرية الملازم ثاني خالد السعدي.