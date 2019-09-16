الانتقالي يعقد اجتماعه الدوري برئاسة اللواء بن بريك

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الإثنين 16 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - عدن

عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اجتماعها الدوري الأسبوعي، يوم الأحد، برئاسة اللواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية، القائم بأعمال رئيس المجلس.



واستعرض الاجتماع نتائج المشاورات التي عقدها وفد المجلس الانتقالي إلى حوار جدة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، مشيداً بالجوانب الإيجابية التي اتسمت بها تلك المشاورات، وكذا التفهمات الكبيرة التي أبداها الأشقاء في المملكة بخصوص الأحداث الأخيرة، واستعدادهم لحلحلة الأمور بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، ومكافحة الإرهاب والتطرف بكافة صوره وأشكاله، وتوجيه كافة الجهود نحو مواجهة المد الفارسي المتمثل في ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وناقش الاجتماع آخر المستجدات على الساحة الجنوبية، وخاصة التطورات العسكرية في جبهتي شمال الضالع وثرة شمال أبين، وكذلك عمليات التحشيد والانتهاكات المستمرة التي تمارسها قوات ما تسمى بالشرعية والجماعات الإرهابية المتدثرة تحت غطائها.

وأشاد الاجتماع بالبطولات التي يسطّرها أبطال القوات الجنوبية في جبهتي شمال الضالع وثرة في أبين، وإفشالهم لجميع الهجمات المتكررة للمليشيا الحوثية التي تحاول يائسة استعادة المناطق التي باتت بقبضة أبطال قواتنا الجنوبية.

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وفي السياق، ندد الاجتماع بالانتهاكات التي تقوم بها قوات ما تسمى بالشرعية والجماعات الإرهابية المتدثرة تحت غطائها، ضد المواطنين العزل في كل من شبوة وأبين ووادي حضرموت، وكذا عملية التحشيد المستمرة من قبل تلك القوات باتجاه محافظة أبين واستقدامها لشتى أنواع الأسلحة من معاقلها في مأرب والجوف والبيضاء باتجاه المحافظات الجنوبية، في تحدٍ صارخ للبيان السعودي الإماراتي المشترك، مؤكداً بهذا الصدد على أن أي محاولات للتقدم من تلك القوات وعناصر الإرهابية المنضوية تحت لوائها باتجاه العاصمة عدن، ستكون له القوات الجنوبية بالمرصاد.

كما وقف الاجتماع بإسهاب أمام الحالة الأمنية التي تشهدها العاصمة عدن، مشيداً بجهود القوات الأمنية في استتباب الأمن وإعادة الاستقرار للعاصمة وباقي المحافظات، وكذا اليقظة والحس الأمني لمنع أي عمليات قد تفتعلها العناصر الخارجة عن النظام والقانون بهدف إقلاق السكينة العامة للمواطنين.

وتطرق الاجتماع، لوضع الخدمات في العاصمة عدن وخصوصاً خدمة الكهرباء التي شهدت خلال الأيام القليلة الماضية تحسناً ملحوظاً، مشيداً بالجهود التي بذلتها اللجنة المكلفة من رئيس المجلس لتوفير شحنة وقود طارئة لمحطات التوليد، بعد تنصل ماتسمى الحكومة الشرعية عن واجباتها تجاه المواطنين، ومحاولة استخدامها ورقة الخدمات لتحقيق مكاسب سياسية.

وشدد الاجتماع على ضرورة العمل على توفير الخدمات الأساسي للمواطنين كواجب اخلاقي ووطني تجاه أبناء شعبنا، وفق الإمكانيات المتاحة.

واختتم الاجتماع، باستعراض باقي الموضوعات المُدرجة في جدول أعماله، ومنها مناقشة تقرير مقدم من رئيس الدائرة الجماهيرية في الأمانة العامة، وكذا وضع النقابات والاتحادات العمالية، وبحث آلية تطوير عملها، لإعادة الوجه المدني في المؤسسات والمرافق المدنية في العاصمة عدن وفروعها في باقي محافظات الجنوب.