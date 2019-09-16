الشحر تناقش ترتيبات التصعيد ضد فساد الحكومة الشرعة

Advertisements

الإثنين 16 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - المكـلا

عقدت لجنة التصعيد الفرعية في مديرية الشحر إجتماعا موسعا، مساء الأحد، لمناقشة الترتيبات اللازمة لمشاركة أبناء المديرية في التظاهرة الاحتجاجية المقررة إقامتها الأحد القادم بمدينة المكلا.

Advertisements

وجرى خلال الإجتماع الذي ترئاسه رئيس لجنة التصعيد بالمديرية، محمد عبدالعليم باعباد، مناقشة العديد من المواضيع المتعلقه بالتحضيرات الجارية لحشد جماهير المديرية والترتيبات والاليات المطلوبة لنقل الحشود إلى موقع التظاهرة السلمية الكبرى التي دعت لها لجنة التصعيد العليا، للمطالبة بحقوق حضرموت. للتعبير عن غضب الحضارمة وتصميمهم على إنتزاع حقوقهم في كل المجالات والجوانب، وتنفيذ المطالب المشروعة التي بينتها مصفوفة مخرجات اللقاء التشاوري لأبناء حضرموت.

كما تطرق الاجتماع إلى تشكيل لجان للحشد والتعبئة لحث المواطنين للمشاركة في الفعالية،وتوعيتهم بأهمية الحضور والمشاركة لإظهار المطالب الحقوقية المشروعة لأبناء المحافظة والضغط على الحكومة لتلبيتها وتنفيذها على وجه السرعة.بالاضافه إلى لجان التنسيق والإعداد وتنظيم حركة نقل الحشود إلى موقع الفعالية المزمع إقامتها بمدينة المكلا ، حسب دعوة رئاسة التصعيد.

وأكد المجتمعون على أهمية العمل بروح الفريق الواحد ، ومتابعة عمل كافة اللجان المختلفة،وضرورة بذل المزيد من الجهود المكثفة لإنجاز كل المهام والترتيبات اللازمة لاظهار مشاركة مشرفه للمديرية في الفعالية.

كما أقر الاجتماع مواصلة اللجنة الفرعية للمديرية حالة الانعقاد الدائم حتى إنجاز عمل اللجنة والترتيبات المتعلقة بمشاركة المديرية في الفعالية.