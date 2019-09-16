- 1/2
- 2/2
Advertisements
الإثنين 16 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365-تعز
قالت مصادر طبية اليوم الاثنين ان شاب ثلاثيني توفي اليوم في احد المستشفيات في محافظة تعز نتيجة لحمى الضنك.
وذكرت المصادر أن الشاب الثلاثيني يعقوب حميد حسان، فارق الحياة، صباح اليوم، بعد أيام من إصابته بحمى الضنك في المدينة.
وعاود حمى الضنك الانتشار في مدينة تعز وبعض مديريات المحافظة، نتيجة موسم الأمطار، وتكاثر البعوض الناقل للوباء، في ظل محدودية الجهود الرسمية لمكافحة الوباء.
وكانت السلطات الصحية في تعز أعلنت، الأسبوع الماضي، تدشين الجولة الثالثة من حملة الرش الضبابي لمكافحة البعوض الناقل لوباء حمى الضنك في مديريات (المظفر، والقاهرة، وصالة، وجبل حبشي).
وبحسب إحصائية سابقة صادرة عن مكتب الصحة بالمحافظة، توفي مواطن وأصيب 1103 آخرون بوباء حمى الضنك، بينها 802 حالة مؤكدة بالفحص الزراعي، منذ 1 يناير إلى 25 أغسطس الماضي.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة شاب بحمى الضنك في تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.