وفاة شاب بحمى الضنك في تعز

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الإثنين 16 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365-تعز

قالت مصادر طبية اليوم الاثنين ان شاب ثلاثيني توفي اليوم في احد المستشفيات في محافظة تعز نتيجة لحمى الضنك.

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وذكرت المصادر أن الشاب الثلاثيني يعقوب حميد حسان، فارق الحياة، صباح اليوم، بعد أيام من إصابته بحمى الضنك في المدينة.

وعاود حمى الضنك الانتشار في مدينة تعز وبعض مديريات المحافظة، نتيجة موسم الأمطار، وتكاثر البعوض الناقل للوباء، في ظل محدودية الجهود الرسمية لمكافحة الوباء.

وكانت السلطات الصحية في تعز أعلنت، الأسبوع الماضي، تدشين الجولة الثالثة من حملة الرش الضبابي لمكافحة البعوض الناقل لوباء حمى الضنك في مديريات (المظفر، والقاهرة، وصالة، وجبل حبشي).

وبحسب إحصائية سابقة صادرة عن مكتب الصحة بالمحافظة، توفي مواطن وأصيب 1103 آخرون بوباء حمى الضنك، بينها 802 حالة مؤكدة بالفحص الزراعي، منذ 1 يناير إلى 25 أغسطس الماضي.