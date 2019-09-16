أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

Advertisements الإثنين 16 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني للفترة الصباحية لهذا اليوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر/ أيلول، 2019 وهي كالتالي:

محللون: دعم حزب الله لمليشيا الحوثي يتجاوز الجانب الإعلامي الأحد 15 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/419581/ مليشيا الحوثي تفرض ضرائب على موظفي المنظمات المحلية والدولية الأحد 15 سبتمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/419582/ خارجية فرنسا تدين هجمات مليشيا الحوثي على منشآت نفطية في السعودية الأحد 15 سبتمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/419583/ عاجل.. عيدروس الزبيدي يُكلف هاني بن بريك بأمر هام الأحد 15 سبتمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/419586/ محللون سياسيون : هجوم بقيق مصدره العراق والحوثيون تبنوا بالتنسيق مع الحشد الشعبي الأحد 15 سبتمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/419587/ جنوبيون يطالبون منح أبناء عدن إدارة مدينتهم في ندوة نظمها الاتحاد الاروروبي الأحد 15 سبتمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/419589/ مستشار وزارة الإعلام لــ "الخليج 365": المليشيات الحوثية منظمة إرهابية لا أهداف لها سوى التخريب الأحد 15 سبتمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/419591/ عاجل.. قيادي بالانتقالي يفضح إخوان اليمن الأحد 15 سبتمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/419602/ ذمار.. عصابات حوثية تختطف النساء لابتزاز أقاربهن الأحد 15 سبتمبر 2019 Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/419603/ إعلامي يكشف مُخطط محور الشر لاستهداف السعودية الأحد 15 سبتمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/419605/ التحالف يقصف معسكرات لمليشيا الحوثي في مركز محافظة صعدة الأحد 15 سبتمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/419606/ صور لممثلات يمنيات في شوارع صنعاء يثرن مواقع التواصل الأحد 15 سبتمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/419607/ بعد الهجوم الحوثي.. أمريكا تتهيأ للسحب من مخزون النفط الاستراتيجي الأحد 15 سبتمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/419611/ اليونيسيف توزع مساعدات خاصة بالنظافة الشخصية شمال الضالع الأحد 15 سبتمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/419612/ الفرق الهندسية تبطل مفعول لغم بحري حوثي في الساحل الغربي الأحد 15 سبتمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/419616/ الحديدة: توزيع 3500 حقيبة نظافة صحية في مديرية حيس الأحد 15 سبتمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/419617/ قتلى من المليشيا خلال مواجهات مع الشرعية وبقصف جوي في حجة الأحد 15 سبتمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/419620/ المقاومة الجنوبية تفشل محاولات تقدم لمليشيا الحوثي شمالي الضالع الأحد 15 سبتمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/419624/ ندوة نقاشية حول السلام والتعايش في الخطاب الإعلامي والقبلي بمأرب الأحد 15 سبتمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/419625/ سيناريو مفزع بعد الهجوم الارهابي على مصفاتي أرامكو بالسعودية الأحد 15 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/419627/

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