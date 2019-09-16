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أمريكا تكشف صورا للهجمات على معملي أرامكو السعودية ونوع الصواريخ التي استهدفتها والدولة التي اطلقتها

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عدن - ياسمين التهامي - نشرت واشنطن صورا جوية التقطت بالأقمار الاصطناعية قالت إنها لأعمدة دخان لمنشأتي بقيق وخريص النفطيتين في السعودية واللتان استهدفتا بطائرات مسيرة.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الأدلة تشير إلى أن الهجمات تمت بصواريخ كروز، إما من العراق أو إيران.

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وتشير المعلومات أيضا إلى أن الهجوم لم يكن بطائرات مسيرة من اليمن، فيما أظهرت الصور أيضا أن الهجوم استهدف 17 موقعا داخل المعملين المستهدفين في الموقعين التابعين لـ"أرامكو".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد سمح أمس (الأحد) بالسحب من مخزون النفط الاستراتيجي عند الضرورة بسبب الهجوم على منشأتي نفط في السعودية.

وأكد ترمب أن الولايات المتحدة على «على أهبة الاستعداد» للرد العسكري فور إعلان السعودية عن المتسبب في الهجوم على منشآت أرامكو.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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