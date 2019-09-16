شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا غادر”الميسري، جباري، الجبواني” السعودية إلى مصر؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر يمنية عن أسباب مغادرة الوزيرين ونائب رئيس البرلمان الذي يعمل أيضا مستشارا للرئيس هادي، للأراضي السعودية.

وقالت المصادر إن مغادر المسؤولين جاء لوجود حالة من التباين بين مواقفهم ومواقف السعودية، على خلفية مساعيها في احتواء أزمة التمرد الذي قاده الانفصاليون بدعم إماراتي في عدن، من بوابة "حوار جدة"، دون انسحابهم من مؤسسات الدولة التي سيطروا عليها في المدينة اليمنية الساحلية.

وأضافت المصادر أن مغادرة الميسري والجبواني وجباري المملكة، جاء للتحرر من الضغوط والرقابة التي تفرض عليهم، ومنعهم من الحديث إلى وسائل الإعلام أو عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ومساء الأمس، أصدر المسؤولين الثلاثة بياناً من القاهرة طالبوا بإنهاء دور الامارات في اليمن وأعلنوا عن سعيهم لمحاكمتها عن جرائمها المرتكبة بحق الشعب اليمني، كما دعوا إلى جبهة اصطفاف وطني ضد التواجد الاماراتي في اليمن.