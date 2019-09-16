شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مصر تمهل الميسري 48 ساعة لمغادرة اراضيها ومصادر تكشف عن وجهته القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر حكومي إن وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري غير مرحب به في مصر، وهو أول تأكيد حكومي لأنباء عن رفض مصر السماح للوزير أحمد الميسري بالإقامة فيها وفقا لصحيفة الايام.

وكانت الأنباء قد تضاربت يوم أمس بين تأكيد عدم السماح للميسري بدخول مصر، وبين إمهاله 48 ساعة لمغادرة الأراضي المصرية.

وفي وقت سابق تحدثت عن توجه الوزير أحمد الميسري إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

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ويأتي هذا بعد اعلان الوزير موقفه الرافض لتواجد دولة الامارات ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن.

واصدر الميسري بيان مشترك مع جباري و الجبواني طالبوا بطرد الامارات من اليمن.