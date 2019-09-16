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الإثنين 16 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

سيرة الشهيد عبدالله محمد سفير اليمن الديموقراطية في بريطانيا.



احتوت الطائرة التي نتج عنها استشهاد دبلوماسيين على مسؤول من دولة اليمن الديموقراطية الشعبية وهو السفير الشهيد عبدالله محمد بن سلمان.

وكان عبدالله بن سلمان سفير اليمن الديموقراطية في برطاينا.

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سيرة ذاتية:

ــ الشهيد عبدالله محمد بن سلمان , سفير اليمن الديمقراطيه في بريطانيا.

ولد في العام1942م في مدينة غيل باوزير , احدﯤ مدن السلطنة القعيطية , وتلقﯤ دراسته الابتدائية عام1949م, ثم واصل الدراسة في المدرسة الوسطى للاعوام 53 ــ 56م.

انتقل الى مستعمرة عدن والتحق بكلية عدن , واجتاز بها شهادة الثقافة العامة بمستوييها العادي والعالي , وعاد لتدريس اللغة الانجليزية في المدرسة الوسطﯤ في غيل باوزير. اوفد الى بريطانيا عام 1961م للدراسة والتحق بجامعة ريدنج وهيايورد.

انتخب نائبآ لرئيس اتحاد الطلبة العرب في بريطانيا وايرلندا, ونشط لتأييد ثورتي سبتمبر واكتوبر بين الطلبة العرب. عاد حاملآ شهادة البكالوريوس في العلوم وعمل خلال العام 66/67م مدرسآ للرياضيات والفيزياء بالمدرسة الثانوية بالمكلا. في يوليو 1968م صدر قرارا جمهوريآ بتعيينه مديرآ لمكتب رئيس الجمهورية للشئون الداخلية والخارجية, واستمر في أداء مهامه حتى 1972م.

صدر قرار جمهوري في ابريل1972م بتعيينه سفيرآ بالخارجية , وباشر مهامه كسفير لليمن الديمقراطية في المملكة المتحدة , وفاوض الحكومة البريطانية لحل مشكلة المتقاعدين الذين عملوا مع بريطانيا في مستعمرة عدن قبل الاستقلال.

حضر الاجتماع التشاوري الذي دعت فيه اليمن الديمقراطية سفرائها في الخارج, وكان ضمن ضحايا سقوط طائرة الداكوتا في 30ابريل1973م . رحم الله جميع الشهداء.