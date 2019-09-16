برلماني جنوبي: لن نقبل إلا بجنوب موحد مستقل لكل أبنائه

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الإثنين 16 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365-عدن
أكد البرلماني عبدالرحمن الوالي ، بأنهم لن يقبلوا إلا بجنوب موحد مستقل لكل ابنائه وستفشل أي مشاريع أخرى.
وذكر الوايلي في تصريحات صحفية أنه لو انتصرت الشرعية وسيطرت بالقوة ودعم خارجي فهل هذا الجنوب الذي نريده، قطعا لا.
وتابع" لو قسموا الجنوب إلى أجزاء فهل نقبل، قطعا لا، لن يكون إلا جنوب موحد مستقل لكل ابنائه وستفشل أي مشاريع أخرى، ثقوا بنصر الله.
وتشهد هذه الايام حراك سياسي بالتزامن مع ذهاب المجلس الانتقالي لمدينة جدة للتشاور مع الجانب السعودي والحكومة الشرعية.
وظهرت دعوات بمحاولة اقلمة المناطق الجنوبية لعدة اقاليم غير أن ابناء هذه المناطق يدعون الى توحيد الصف والرؤى السياسية بين أبناء الجنوب.
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