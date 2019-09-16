Advertisements
الإثنين 16 سبتمبر 2019
زف الناشط السياسي الجنوبي مالك اليزيدي اليافعي، اليوم، بشائر سارة للشعب الجنوبي، مُوجهًا في الوقت ذاته صدمة للحكومة الشرعية اليمنية.
وقال في تغريدة عبر "تويتر" "ستعود النخبة إلى شبوة ولو رغمت أنوف عاهدناكم عهد الرجال للرجال ولن نخذلكم ليس من الضرورة أن نخبر الشعب بكل شيء لكننا نعدهم بالنصر الخطة جاهزة والنصر الكامل مسألة وقت فقط الانتقالي سيتولى إدارة الجنوب ستبقى أصابعنا على الزناد وأيدينا ممدوده للحوار ذلك الحديث قرأته في عينا الرئيس".
جاء ذلك في مجمل تعليق "اليافعي"، على صورة نشرها برفقة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد عيدروس الزبيدي.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. سياسي جنوبي يؤكد اقتراب "الانتقالي" من إدارة الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.