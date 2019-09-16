عاجل.. سياسي جنوبي يؤكد اقتراب "الانتقالي" من إدارة الجنوب

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الإثنين 16 سبتمبر 2019

زف الناشط السياسي الجنوبي مالك اليزيدي اليافعي، اليوم، بشائر سارة للشعب الجنوبي، مُوجهًا في الوقت ذاته صدمة للحكومة الشرعية اليمنية.



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وقال في تغريدة عبر "تويتر" "ستعود النخبة إلى شبوة ولو رغمت أنوف عاهدناكم عهد الرجال للرجال ولن نخذلكم ليس من الضرورة أن نخبر الشعب بكل شيء لكننا نعدهم بالنصر الخطة جاهزة والنصر الكامل مسألة وقت فقط الانتقالي سيتولى إدارة الجنوب ستبقى أصابعنا على الزناد وأيدينا ممدوده للحوار ذلك الحديث قرأته في عينا الرئيس".

جاء ذلك في مجمل تعليق "اليافعي"، على صورة نشرها برفقة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد عيدروس الزبيدي.