حوثيون يدعون لاسقاط سلطة صنعاء .. الصراع يبلغ أوجه

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الإثنين 16 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365-صنعاء

في ظل الصراعات التي تجري في صنعاء بين مليشيا ايران الحوثية دعا حوثيون لاسقاط سلطة صنعاء التي يتحكم بها حوثيون.



وفي هذا السياق دعا المدعو سليمان عويدين القيادي المليشياوي في ما يسمى بوزارة الشباب والرياضة الى اسقاط سلطة صنعاء.

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واتهم المدعو سلطات صنعاء بالفساد والتي يجب اسقاطها.

ويتحكم بسلطات صنعاء قيادات مقربة من زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي لا سيما الوزارات الامنية والعسكرية.

ودعا المدعو عويدين، إلى اعتصام في ميدان التحرير ضد سلطة صنعاء.

ورد عليه حوثيون في ذات التغريدة بان يقدم استقالته من منصبه كوكيل لوزارة الشباب والرياضة ان كان على حق ومن السخف ادعاء اسقاط السلطة وهو جزء منها.