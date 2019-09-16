استعدادات نسوية للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية الكبرى بالمكلا

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الإثنين 16 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - المكـلا

يشهد القطاع النسوي في حضرموت نشاطا مكثفا هذه الايام لحشد حرائر حضرموت للمشاركة الفاعلة في كل فعاليات وانشطة التصعيد للمطالبة بحقوق حضرموت.

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وفي هذا الاتجاه فقد دعت مدينة عدلان مسؤلة ملف المرأة باللجنة العليا للمطالبة بحقوق حضرموت، جميع الطيف النسوي الحضرمي ، لاجتماع ولقاء تشاوري وتنسيقي عصر يوم الأثنين 16سبتمبر 2019م بقاعة اتحاد النساء اليمن بالمكلا .

وذلك لمناقشة أنشطة وبرامج عمل لجنة التصعيد العليا وشرح أهداف ومطالب التصعيد التي تصب في بوتقة إنتزاع مطالب وحقوق حضرموت . ودعوة القطاع النسوي للمشاركة الفاعلة في كل الفعاليات والانشطة التصعيدية. سيما وانه يجري الاعداد على قدم وساق لقيام الفعالية الجماهيرية الكبرى في المكلا بمشاركة كل أبناء حضرموت وضرورة حشد المرأة ليكون لها حضور بارز فيها.

وطالبت عدلان جميع منتسبي القيادات النسوية ودوائر المرأة بكافة القطاعات والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بساحل حضرموت للمشاركة الفاعلة في اللقاء التشاوري ، وعلى طريق حشد القطاع النسوي لحضور اللقاء الجماهيري الكبير الذي سيقام بالمكلا بيوم الاحد ٢٢سبتمبر ،كونة يأتي في وقت تشهد فيه حضرموت، تدني للخدمات الاساسية وفي مقدمتها الكهرباء، أضافة الى اعمال القتل والتقطع اليومية في الوادي والصحراء ، وسلب كامل لحقوق حضرموت المشروعة التي كفلتها الشريعة الاسلامية السمحاء و القانون الدولي.