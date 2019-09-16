"البحسني" ينعي المقدم عبود بن سالم بن شرهان بن رباع

Advertisements الإثنين 16 سبتمبر 2019 البحسني نعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، المقدم عبود بن سالم بن شرهان بن رباع الذي وافاه الأجل بالعاصمة السعودية الرياض.

وأشار المحافظ الى مناقب الفقيد في المبادرات الخيرية واصلاح ذات البين. Advertisements متقدماً بخالص العزاء لأولاده خالد وفؤاد وعمر وعبدالحكيم ورشاد، وسائلاً المولى تعالى ان يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وان يسكنه فسيح جناته ، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. انا لله وانا اليه راجعون. Advertisements

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