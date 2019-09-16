استعدادات لنساء من اليمن والعراق وسوريا للتظاهر ضد قطر 

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الإثنين 16 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الدوحة - الخليج 365

قالت الحقوقية عادلة كريم، إن جميعة نساء ضد قطر لديها من الوثائق والإدانات الدولية والحقوقية، ومنها الصادر عن الأمم المتحدة نفسها تدين دعم قطر للإرهاب المتنقل الذي تدعمه قطر.



وتستعد جمعية "نساء ضد قطر" للتظاهر أمام مقر الأمم المتحدة يوم ٢٤ سبتمبر من الشهر الجارى، وذلك أثناء إلقاء أمير قطر تميم بن حمد كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك تنديدا بدعم قطر للارهاب، مما شرد الكثير من النساء والأطفال.

وتقول الدكتورة عادلة كريم، رئيسة جمعية نساء ضد قطر، أن هناك حشود كبيرة لنساء من دول مختلفة، ومنها سوريا واليمن والعراق، فقدون أزواجهن نتيجة دعم قطر للتنظيمات الإرهابية في بلدانهن.

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وأشارت عادلة، أن دعم قطر للإرهاب المتنقل بين الدول يعود ثاتيره بشكل مباشر على النساء والاطفال، حيث أصبح هناك ما يفوق المليونين نازح من سوريا بمفردها، معظمهم من النساء والأطفال.

وأضافت عادلة، أن الولايات المتحدة اتهمت قطر بتمويل الإرهاب، في مارس 2014 ، حيث قال وكيل وزارة الخزانة والاستخبارات المالية في ذلك الوقت ، ديفيد كوهين ، أن قطر متهمة في تمويل تنظيم جبهة النصرة والدولة الإسلامية.

‎وفِي عام 2015 اتهمت الولايات المتحدة أيضا قطر بتمويل الارهاب، حول الإرهاب حيث إن هناك كيانات وأفراد داخل قطر يواصلون العمل كمصدر للدعم المالي للجماعات الإرهابية المتطرفة والعنيفة، بحسب إشارة كريم.

وبحسب تقارير تزعم الإدارة في واشنطن أن القيادة العليا للقاعدة تلقت دعما من الجهات المانحة التي تتخذ من قطر مقراً لها ، وكذلك القاعدة في شبه الجزيرة العربية وحركة الشباب والقاعدة في شبه القارة الهندية ونشطاء القاعدة في إيران، والقاعدة في العراق.

وتضيف رئيسة جمعية نساء ضد قطر، لقد حان الوقت ليعرف العالم ما تقوم به قطر، حيث إن النتائج تبقي للأبد في اطفال ليس لهم ذنب فيما يحدث.