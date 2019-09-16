الاكثر مشاهدة - بعد البيان الناري ضد الإمارات.. طرد الوزير الميسري من مصر وهذه وجهته القادمة

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد البيان الناري ضد الإمارات.. طرد الوزير الميسري من مصر وهذه وجهته القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر حكومي مصري، إن وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري غير مرحب به في مصر، وهو أول تأكيد حكومي لأنباء عن رفض مصر السماح للوزير أحمد الميسري بالإقامة فيها وفقا لصحيفة الايام. وكانت الأنباء قد تضاربت يوم أمس بين تأكيد عدم السماح للميسري بدخول مصر، وبين إمهاله 48 ساعة لمغادرة الأراضي المصرية. ​​​​​​​ Advertisements وفي وقت سابق تحدثت مصادرعن توجه الوزير أحمد الميسري إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. ويأتي هذا بعد اعلان الوزير موقفه الرافض لتواجد دولة الامارات ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن. واصدر الميسري بيان مشترك مع جباري و الجبواني طالبوا بطرد الامارات من اليمن.

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