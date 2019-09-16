شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن واخيرًا : السعودية تخرج عن صمتها وتشكف عن خسائر بشرية نتيجة الهجوم على أرامكو.. "عدد القتلى والجرحى" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشفت السعودية، قبل قليل، في بيان عاجل عن خسائر الهجوم الإرهابي على معملين لشركة أرامكوا، فجر السبت.

ووفقا لمتابعة "المشهد الخليجي"، قالت وكالة واس السعودية، بأن فرق الاستجابة تصدت للحالات الطارئة في شركة أرامكو السعودية بنجاح لحرائق في معاملها في بقيق وخريص نتجت عن هجمات إرهابية بمقذوفات.

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وأضافت: "وقد تمكنت من إخماد الحرائق التي نجمت عن هذا العمل الإرهابي الذي تسبب في تأثير مباشر على توقف الإنتاج بمقدار 5.7 مليون برميل في اليوم".

من جتهته قال رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين حسن الناصر بعد تفقده للمواقع: " إنه لا توجد إصابات ولله الحمد بين العاملين"، معبراً عن شكره للفرق التي شاركت في الاستجابة لهذا الحادث.

وأشار إلى "أنه يجري حاليًا العمل على استرجاع كميات الإنتاج، وسيتم تقديم معلومات محدثة حول ذلك خلال الـ 48 ساعة القادمة بإذن الله".