مداهمات ونهب أراضي.. الحوثة في إب جرائم بلا حدود 

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الإثنين 16 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365-إب

تواصل مليشيا ايران الحوثية حملات الابتزاز ضد محلات الصرافة والممتلكات العامة في محافظة إب.



وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي قامت باقتحام احد مراكز الصرافة والتحويلات في مدينة جبلة جنوب غرب مدينة إب بعد رفضه دفع المبالغ التي تم فرضها عليه لدعم جبهاتهم القتالية.

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وذكرت المصادر في جبلة بأن المليشيات أطلقت وابلا من الرصاص الحي على محل "ابن الحاج للصرافة" قبيل اقتحامه لإجبار المالك على دفع الإتاوات المفروضة عليه بقوة السلاح.

وفي مدينة جبلة أيضا أقدم المسلحون الحوثيون على اقتحام متجر للالعاب وقاموا بتكسير محتوياته، بنفس الحجة وهي رفض مالك المتجر دفع المجهود الحربي، وقاموا بالاعتداء على أحد موظفي المتجر بشكل عنيف، وتم اسعافه الى احد المشافي المتواجدة في المنطقة.

نهب الاراضي:

وفي سياق متصل تقوم مليشيا الحوثي بالبسط على الاراضي العامة حيث قام وزير الأوقاف التابع لمليشيا الحوثي أحمد عقبات ومدير أمن المحافظة الحوثي محمد الحمزي ومدير أوقاف إب بندر العسل ونائب مدير أمن إب الجديد باستقطاع مساحات واسعة في جبل المورم خلال الأسابيع الماضية. وذكرت المصادر أن المليشيا ومنذ تعيين مدير الأوقاف الجديد، بدأت بتوزيع قطع أرضية كبيرة لكل قياداتها في ظل النهب المنظم الذي تقوم بها المليشيا لأملاك الدولة في المحافظة. وتقوم مليشيا الحوثي في ظل سيطرتها على مصادرة الاراضي في محافظة إب والتي صارت أكثر المناطق غلاء في الاسعار في أي محافظة أخرى على الاطلاق.

وتشهد محافظة إب انفلات أمني الى جانب عمليات البسط نتيجة لسيطرة مليشيا الحوثي عليها منذ خمسة أعوام.