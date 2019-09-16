شاهد.. القاضي "شاكر بنش" يقص شريط افتتاح مؤسسة وطن للتنمية والتدريب

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الإثنين 16 سبتمبر 2019

صورة من اللقاء

كتب الخليج 365

برعاية محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أقامت مؤسسة وطن للتنمية والتدريب الأحد حفل افتتاح المؤسسة بقاعة المؤتمرات بمقر المؤسسة بالمكلا.



وخلال حفل الافتتاح أكد القاضي شاكر محفوظ بنش رئيس نيابة استئناف حضرموت أن شباب حضرموت الواعد يعدون أنموذجا بالعملية التنموية، مشيدا بطاقم مؤسسة وطن للتنمية والتدريب بكافئته العالية وخبرته في العمل المؤسسي والتنموي.

وأوضحت عهود عبدالله باحميش رئيس مؤسسة وطن للتنمية والتدريب خطوات إنطلاق المؤسسة وأهدافها التي تستهدف المجتمع لخدمته والرقي به، مؤكدة إهتمام المؤسسة لتفعيل دور الشباب في المجتمع عمليا وفكريا عن طريق تبني وتنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات المهنية والثقافية لأفراد المجتمع.

وكان القاضي شاكر محفوظ بنش رئيس نيابة استئناف حضرموت بمعية الأستاذ فهمي عوض باضاوي وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب والدكتور محمد أبوبكر باعباد رئيس دائرة الرقابة والتفتيش بالجمعية الوطنية قد قاموا بقص شريط افتتاح المؤسسة، وتخللت فقرات الحفل بوصلات غنائية بصوت الفنان عبدالحميد باقليص وعازف البيانو سمير كاعش وعرض روبورتاج مؤسسة وطن وتقطيع قالب كيكة افتتاح مؤسسة وطن للتنمية والتدريب.

حضر حفل الافتتاح سلمى الكثيري رئيس إتحاد النساء بحضرموت، والأستاذة أفراح محمد جمعه خان مدير عام إذاعة المكلا، والمقدم عبدالله احمد لحمدي مدير إدارة مكافحة المخدرات بحضرموت الساحل، والدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر رئيس المجلس الانتقالي بمحافظة حضرموت، والاستاذ حسن باسمير رئيس دائرة الحشد الجماهيري بالجمعية الوطنية، وعدد من رؤساء وممثلي منظمات المجتمع المدني والنشطاء المجتمعيين.

وإليكم نص كلمة القاضي شاكر محفوظ بنش - رئيس النيابة العامة م/حضرموت في حفل افتتاح مقر المؤسسة.

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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم..

بداية: نتشرف اليوم بافتتاح مقر مؤسسة وطن للتنمية والتدريب التي تترأسها الأخت عهود عبدالله باحميش، ونتوجه بالشكر إليها في دعوتها لنا بشرف افتتاح مقر المؤسسة والتي نعتبرها رافد يضاف إلى روافد مؤسسات المجتمع المدني في حضرموت، ستسهم في تأهيل الأفراد ودعم وتمويل برامج ميدانية ومشاريع خطط ودراسات ينعكس أثرها الايجابي في تقدم المجتمع وبناؤه.

وماينبغى على [ مؤسسة وطن للتنمية والتدريب] من القيام به مساهمة منها هو الاهتمام بتطوير وتأهيل وإعادة تأهيل الفرد في حضرموت وأن تسعى إلى تنمية قدراته وبنائها، إذ لا يمكن أن نصل بالمجتمع في حضرموت إلى النجاح الا عن طريق تعلّم المهارات للوصول إلى النجاح في أي مجال من المجالات، كما أن مؤسسة وطن معنية كذلك بالمساهمة في رفع كفاءة الإنسان في حضرموت مع من حوله في شتى مجالات التعاون، وكذلك معنية بالمساهمة في تقديم الخدمات والبرامج والأنشطة الإنسانية والاجتماعية، وبالجملة إلى كل ما من شأنه أن يؤدي إلى بناء الأفراد وقدرته على الاستجابة السريعة للتغيرات والقدرة على مواكبة التطورات في بيئة العمل، وكل ذلك لن يتحقق الا من خلال مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالتنمية والتدريب وهو ما نامله من مؤسسة وطن للتنمية والتدريب.

أن شبابنا من الجنسين بحاجة ماسة كما هو حاجة المجتمع إلى اكتسابهم إلى مهارات وصقلها والى تنمية مهارات جديدة لديهم، ولا يمكن أن يكون هذا إلا من خلال مؤسسات معنية بالتنمية والتدريب، فهناك الكثير من الشباب من يمتلكون قدرات عقلية وذكاء وحب التعلم ولكن لا توجد فرصة يمكن من خلالها أن يزيد المعرفة ويحسّن مستواه، وهذا الأمر لن يوفره له إلا التدريب، كما أن التدريب يساهم في تلبية احتياجات سوق العمل، فكثير من الادارات والمؤسسات والشركات والأعمال تفضّل من يمتلك المهارة والكفاءة في العمل اكثر من احتاجها إلى ذوي الشهادات والمعدّلات الجامعية، فالأهم عندها هي الكفاءة والمهارة، وهذه الميزتين لن تكون متواجدة في الشخص الا من خلال إلتحاقه في برامج تدريبية، والتدريب هو أداه التنمية فلا يمكن أن تحدث تنمية دون أن يتم تدريب الأفراد. وهذا ما نأمله من [ مؤسسة وطن للتنمية والتدريب] من القيام به بإعداد الخطط والبرامج التدريبية المتنوعة والمختلفة وكافة الأنشطة التي من شانها تنمية القدرات.

وفي الأخير أتقدم بجزيل الشكر إلى الأخت عهود باحميش - رئيسة مؤسسة وطن للتنمية والتدريب - على دعوتها لنا بافتتاح مقر المؤسسة، وأشكر طاقم المؤسسة على حفاوة ترحيبه وأتمنى للمؤسسة التوفيق والنجاح وتحقيق الأهداف التي من أجلها أنشأت..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.