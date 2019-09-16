شكرا لقرائتكم خبر عن مجتهد يفجر مفاجأة ويكشف عن رد أمريكي أزعج ولي العهد السعودي بشأن قصف معامل ‘‘أرامكو’’ والأخير يرفض توجيه ضربة خاطفة ضد المليشيات لهذا السبب..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المغرد الشهير "مجتهد" عن تحرك عسكري أمريكي لضرب مليشيات الحشد الشعبي في العراق، ردًا على تورطها في قصف منشآت نفطية سعودية.

وأوضح مجتهد، حيث يتابعة أكثر من مليوني مشترك على تويتر، أن ولي العهد السعودي تلقى بلاغًا أمريكيًا بعزم واشنطًا معاقبة مليشيات الحشد الشعبي العراقية، الأمر الذي أزعج المملكة، التي تريد أن تكون الضربة موجهة للإيرانيين مباشرة.

وقال مجتهد في تغريدة رصدها "ناس تايمز" : "ابن سلمان متضايق لأن أمريكا أبلغته رغبتها معاقبة إيران على قصف بقيق لكن لا تريد ضربة داخل إيران خوفا من مواجهة شاملة".

وأضاف : "التوجه الآن هو معاقبة إيران بضرب الحشد الشعبي في العراق الذي ستحمّله أمريكا المسؤولية".. مشيرًا إلى أن "ابن سلمان يريد ضربة قاصمة لإيران نفسها غير مدرك تبعات المواجهة الشاملة".