شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الصومالي يعلن تخلي الامارات عن خططها في بلاده والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال رئيس الصومال إن الإمارات تخلت عن خططها لإقامة مطار عسكري في المنطقة وإن المنشأة التي تبنى الآن ستتحول إلى مطار مدني.

وقالت أرض الصومال العام الماضي إن الإمارات ستدرب الجيش في المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في إطار اتفاق لاستضافة قاعدة إماراتية فيها.

وقال رئيس أرض الصومال موسى بهي عبدي إن مطار بربرة الذي كانت تبنيه الإمارات ليكون قاعدة عسكرية سيصبح مطارا مدنيا.

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ولم يعلق المسؤولون في أبوظبي على إجراءات حكومة أرض الصومال.

وبدأت الإمارات في بناء القاعدة في 2017 في مدينة بربرة الساحلية وكان من المفترض أن يكون للإمارات وجود عسكري في المنطقة لمدة 30 عاما بموجب الاتفاق.

وتقع بربرة على بعد أقل من 300 كيلومتر إلى الجنوب من اليمن حيث كانت قوات إماراتية تقاتل الحوثيين المتحالفين مع إيران في إطار تحالف بقيادة السعودية منذ 2015.

لكن الإمارات قلصت في يونيو من وجودها العسكري في اليمن وسط مخاوف من التوتر المتصاعد مع إيران وانتقادات غربية متنامية للحرب في اليمن.