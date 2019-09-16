شكرا لبحثكم عن خبر رئاسة الجمهورية تكشف تفاصيل طرد الامارات من اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال مستشار الرئيس اليمني ونائب رئيس البرلمان عبد العزيز جباري، إن الرئيس عبد ربه منصور هادي، بصدد دعوة الإمارات رسميا للخروج من اليمن خلال أيام.

وأكد، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، ان السبب في ذلك هو أن الأوضاع وصلت إلى مستوى لا يجب السكوت عليه.

وأضاف جباري: “الحكومة والرئيس وكثير من المسؤولين اليمنيين حاولوا حل المشكلة بطريقة ثنائية بالتفاهم مع التحالف، لكن فشلت كل الجهود، وبالتالي ليس أمام الرئيس والحكومة ومجلس النواب سوى التحرك من أجل إخراج الإمارات من اليمن“.

وأكد مستشار الرئيس اليمني، على أن اليمنيين قادرين على حل مشاكلهم وسوف يتفقون على كل نقاط الاختلاف بعيدا عن أي تدخلات.

وتابع: “كنا نأمل أن تأتي هذه الدول الشقيقة من أجل مساعدة الشعب اليمني، فأصبحت تشكل عبء ومصدر خطر على وحدة اليمن ووحدته واستقراره”.

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وحول ما إذا رفضت الإمارات الخروج من اليمن بعد دعوة الرئيس هادي لها قال جباري: “في تلك الحالة يكون من حق الرئيس والحكومة أن يقرروا ما يريدون والوسائل، التي يمكنهم استخدامها من أجل المصلحة الوطنية العليا لليمن”.

وشارك مستشار الرئيس، امس الأحد، في إصدار بيان مشترك، مع وزيري الداخلية والنقل اليمنيين، طالب بإنهاء مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في التحالف العسكري ضد جماعة أنصار الله “الحوثيين”، ومطالبتها بالخروج من اليمن، وعزى ذلك إلى ما أطلق عليه “الانحراف عن الأهداف، التي جاء من أجلها التحالف”.

وقال البيان: “الإمارات انحرفت عن الأهداف، التي دعت التحالف لإسقاط انقلاب الحوثي واستعاد مؤسسات الدولة تحت قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي”.

وأضاف: “تبنت الإمارات ودعمت انقلابا مماثلا على الشرعية في عدن، وتبنت ودعمت ولا زالت تدعم مشاريع تمزيق اليمن ونسيجه الوطني والمجتمعي من خلال إنشاء وتسليح مليشيات مسلحة تابعة لها خارج إطار مؤسسات الدولة وإداراتها”.

وأدان البيان ما وصفه بـ”جريمة الاعتداء على الجيش الوطني (اليمني) من قبل الطيران الإماراتي”، مؤكدا على “قيام الحكومة بمقاضاتها في المحاكم الدولية وفتح ملفات الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية خلال الأربع سنوات الماضية”.