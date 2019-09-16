الهلال الإماراتي يوزع 650 سلة غذائية على أهالي مديرية تريم بمحافظة حضرموت

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الإثنين 16 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 650 سلة غذائية على أهالي مديرية تريم بمحافظة حضرموت، في إطار تكثيف الإمارات من جهودها الإغاثية والإنسانية لمساعدة الأشقاء في اليمن، تزامنا مع عام التسامح 2019.



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واستهدفت السلال الغذائية، التي وزعتها الهيئة بمعدل 52 طنا و520 كيلو، 3250 فردا من الأسر الفقيرة والمحتاجة في مناطق: ثبي والبدع والرملة والرحبة والسوق والمحيظرة، استمراراً لبرنامج الأمن الغذائي الذي أطلقته الهيئة؛ لتخفيف وطأة التدهور الاقتصادي.

وعبر الأهالي عن شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات على هذه المساعدات.

وصل عدد السلال الغذائية التي جرى توزيعها منذ بداية "عام التسامح" إلى 27394 سلة غذائية، بمعدل 2213 طنا و435.2 كيلو استهدف 136970 فرداً من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت.