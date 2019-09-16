شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : إصابة قائد القوات الإمارتية في عدن قبل قليل واندلاع اشتباكات عنيفة "تفاصيل طارئة " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرض قائد القوات الإماراتية في العاصمة المؤقتة عدن، راشد الخلفي، لإطلاق نار أثناء زيارته كتيبة عسكرية في الدفاع الساحلي

وقالت مصادر عسكرية إن اشتباكات اندلعت بين أفراد الكتيبة، أسفرت عن إصابة الخلفي، مشيرة إلى أنه تم نقله الى أحد المشافي لتقلي العلاج وفقا لوكالة عدن الاخبارية.

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وكان مسلحون مناوئون للإمارات، في مديرية خور مكسر بعدن، استهدفوا، الخميس، مدرعة إماراتية، كانت برفقة عدد من الأطقم، بعد رصد وجود ضابط إماراتي كبير فيها، أسفر عن مقتل من كانوا على متن المدرعة.

وذكرت مصادر إعلامية أن المدرعة التي تم استهدافها كانت تقل قائداً عسكرياً إماراتياً كبيراً كان يدير عمليات اغتيال خطباء المساجد في عدن، وستة جنود إماراتيين آخرين، وجميعهم قتلوا في التفجير.

وأعلنت الإمارات، الجمعة، مقتل ستة من جنودها نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهم لواجبهم في أرض العمليات، بدون تحديد المكان.