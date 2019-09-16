شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالباري عطوان يفجر مفاجأة بشأن مصير شركة أرامكو بعد تعرضها لأخطر هجوم في العالم .. ويؤكد تغيّر... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتبر الكاتب والاعلامي عبد الباري عطوان، الهجوم الذي وقع على مركز أعصاب الصناعة النفطية السعودية في ابقيق وخريص شرقي المملكة، بالطائرات “الحوثية” المسيرة، بأنه من اخطر واهم هجوم من نوعه في العالم.

وقال عطوان: لن تتخيلوا ماذا يعني هذا الهجوم ليس فقط على السعودية وانما على العالم بأسره، 7 مليون برميل من النفط يجري معالجتها في مصافي ابقيق وخريص، بمعنى ان كل الاسواق العالمية سوف تتأثر.

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ثم تساءل عطوان: اين ترامب وملياراته التي ابتزها تحت عنوان الحماية؟ اين صواريخه “الباتريوت”؟ ولماذا لم ترصدها الاقمار الصناعية الاميركية التي تصور حتى النملة؟ وكيف غيّر “انصار الله” المعادلات العسكرية؟ وما هو مصير شركة أرامكو؟.