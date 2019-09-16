شكرا لبحثكم عن خبر نيابة شؤون الطلاب بجامعة عدن تعلن اسماء المقبولين بكلية الهندسة للعام الجامعي 2020/2019م والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - نيابة شؤون الطلاب بجامعة عدن تعلن اسماء المقبولين بكلية الهندسة على موقع الجامعة الرسمي للعام الجامعي 2020/2019م بجميع التخصصات التابعة للكلية للاطلاع على كشوفات المقبولين انقر هنا كما نبهت بأنه على الطلاب المقبولين في كلية الهندسة التي تم نشر كشوفات بأسمائهم مراجعة الكلية في فتره اقصاها اسبوع من تاريخ الإعلان لاستكمال اجراءات القبول والتسجيل



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