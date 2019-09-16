شكرا لبحثكم عن خبر الجعدي: بيان الميسري والجبواني يتبنى مؤامرة الاخوان الخبيثة في تمزيق دول التحالف والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أطلق فضل الجعدي مساعد الأمين العام بالمجلس الانتقالي الجنوبي سلسلة تغريدات على موقع تويتر بدا فيها بالقول "اللي اختشوا ماتوا ..اصدر جباري والميسري والجبواني بيان يطالب بطرد دولة الإمارات من التحالف العربي وكذا إدانة قصف الطيران الذي تعرض له جيش ال طعيمان في أبين "
وأضاف الجعدي "الثلاثة في فنادق القاهرة والثلاثة أساءوا استخدام السلطة احدهم استبق إقالته بتقديم الاستقالة وتم تعيينه بضغط الأخوان ".
وتابع "نائب رئيس بمجلس النواب والميسري والجبواني أخرجتهم من مناصبهم مفروغ منه تبني هولاء لنفس خطاب ومطالب الاخونجيين يحمل دلالات عديدة ويدل على ان قرارات ومناصب وتعيينات الشرعية تمر عن طريق حزب الإصلاح الاخواني ولذلك نجد بعض المسئولين وغيرهم يستميتون في الدفاع عن هذا الحزب وفي تبني سياساته المدمرة للحفاظ على مناصبهم وعلى عطايا وهبات الإصلاح التي تصلهم كل شهر كثمن لمواقفهم كما يدل ايضا على تبني مؤامرة الإخوان الخبيثة في تمزيق دول التحالف العربي وإضعاف السعودية والذي يصب في صالح الحوثيين وايران وقطر ".
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