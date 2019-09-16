شكرا لبحثكم عن خبر وزارة المالية توقف مرتبات كهرباء عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

لا تزال تداعيات محضر نائب وزير الكهرباء عبدالله هاجر و نائب وزير المالية بن بريك و مدير عام المؤسسة عبدالقادر باصلعى و التي أوصى بإيقاف مرتبات موظفي كهرباء عدن كورقه ضغط لكي يتم تسليم إيرادات كهرباء عدن للإدارة ألعامه ومن تم التصرف فيها وفق توجيهات حزب الإصلاح من خلال وكيله بالكهرباء الإصلاحي عبدالله هاجر نائب الوزير لاتزال ترمي بظلالها في ظل تلاعب وزاره المالية ممثله بنائب الوزير بن بريك الذي لايزال يصر على عدم أعاده ماتم تقديمه من إيرادات كهرباء كمرتبات شهري يوليو وأغسطس على حساب برامج الصيانة و شراء الزيوت و الفلترات وهو ما ينذر بكارثة وشيك تهدد نشاط المؤسسة بعدن في حاله استمر استنزاف إيراداتها بصرفها كمرتبات و عدم استطاعة ماتم صرفه كمرتبات للشهرين الماضين يوليو و اغسطس.

وزير الكهرباء

في سياق متصل طالب المهندس محمد العناني وزير الكهرباء الاخ مدير كهرباء عدن الاستاذ مجيب الشعبي بالتنسيق مع الاخ نائب وزير المالية ومتابعه الإجراءات اللازمة لاستكمال تعزيز الحساب بمخصص مرتبات موظفي منطقه عدن جاء ذلك بالمذكرة اللي بعت فيها معالي يوم امس السبت استلمت الصحيفة نسخه منها وبحسب المذكرة فان وبنا على اجتماعه مجلس الوزراء بتاريخ 30 اغسطس 2019 و الذي اقر تشكيل لجنه وزارية للخدمات و اكد على استمرار تقديم الخدمات و قيام الوزارات بمهامها للمواطنين والى اجتماع اللجنة الوزارية للخدمات و الدي من خلالها تم مناقشه الإشكالية الكائنة فيعرقله صرف مرتبات موظفي كهرباء منطقه عدن والذي جرى الاتفاق فيه على التنسيق المشترك بين وزاره المالية وأداره كهرباء عدن للخروج بحل الإشكالية الذي ترتب عنه تاخر صرف مرتبات الموظفين.

الشعبي لبن بريك لا نمانع بنزول لجنه من قبلكم للاطلاع على الإيراد

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إلى ذلك اكد مدير كهرباء عدن الاستاذ مجيب الشعبي بأنه يتم تسليم اداره الوحدات ألاقتصاديه بوزارة المالية تقرير شهري بالإيرادات والنفقات التشغيلية و الالتزامات الأخرى مؤيد بكشف البنك المركزي و التي تدفعها المنطقة من إيراداتها جاء ذلك بالمذكره المرفوعة الى نائب وزير المالية يومنا هدا استلمت الصحيفة نسخه منها راجيا الموافقة على صرف المرتبات المتأخرة لشهري يوليو اغسطس 2019 واستمرار صرفها شهريا ولا امانع من تشكيل لجنه من الجهات المختصة لديكم والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالنزولالى المؤسسة للاطلاع على إيرادات و النفقات علما بان كهرباء عدن تقوم بشراء مواد ألشبكه و الزيوت وقطع الغيار و مستلكات المحطات وتدفع مؤازنة شهر لوزارة الكهرباء و المؤسسة ألعامه للكهرباء من إيراداتها وقامت بترميم مبنى وزاره الكهرباء و تأثيثها وكذلك تأسيس مبنى للمؤسسة لعامه للكهرباء و غرفه عمليات ألمنحه السعودية وقدمت مبالغ للشركة الأوكرانية و كهرباء الريف ودفع مبالغ للمحامي لقضية شركة انجريكفي مأرب و مشروع صافر وذلك بحسب توجيها معالي وزير الكهرباء و الطاقة كما قامت كهرباء عدن بتنفيذ العديد من المشاريع في عدن.

نقابات الكهرباء تغرد خارج السرب

وبالرغم من التحديات التي تقابل كهرباء عدن ومرتبات موظفيها لم يرتقي موقف نقابات الكهرباء الى المسؤولية فضلت النقابة محل المتفرج فظهر المكتب التنفيذي لنقابات الكهرباء بموقف المتفرج ولم يكن عند حسن المسئولية

فهل يتوحد المكتب التنفيذي لمواجه تعنت المالية بموقف نقابي قوي يعكس مدى تمسكنا بمؤسستنا و استقلاليتها و نكون الحصن المنيع للعمال .