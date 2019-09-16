شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. البيت الابيض ينشر اولي "الصور" تظهر آثار الهجوم على معملي ارامكو في السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطلع البيت الأبيض الصحفيين على صور تظهر المواقع التي تعرضت للأضرار جراء الهجوم على منشآتين نفطيتين لشركة "أرامكو" في السعودية يوم السبت. Advertisements وأرفقت السلطات الأمريكية الصور بتعليق يفيد بأن 19 موقعا على الأقل للبنية التحتية الحيوية في معملي بقيق وهجرة خريص، ضربت بـ"دقة عالية"، 17 منها في بقيق. وأضافت أن الهجوم نفذ بوسائل قدمت من إيران عبر أراضي العراق، وليس من اليمن.

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