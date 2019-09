شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف فوائد مدهشة للشاي لم تسمع عنها من قبل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كثيرا ما نسمع عن أضرار شرب الشاي، والنتائج المترتبة على ذلك ولكن ها نحن نقدم لك عذرا مثاليا للذهاب سريعا لكي تضع الغلاية لصنع كوب من الشاي.

قد لا تجد ما سنسرده في السطور التالية منطقيا ولكنها دراسة طبية، أثبتت أن شرب الشاي بانتظام عامل مؤثر في صحة عقلك ويوقف التدهور الذي يلحق به مع التقدم في العمر.

أثبتت دراسة طبية حديثة – تعد الأولى من نوعها - أن شرب الشاي بانتظام يحسن شبكات الدماغ العصبية، حيث يساعد على بنية الدماغ، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

Drinking a cup of tea each day is good for your BRAIN as scientists claim it could help protect against age-related decline https://trib.al/6qCb6Mt

Researchers led by a team based at the National University of Singapore found participants who drank tea at least four times a week for around 25 years had more connected brains.dailymail.co.uk

وقد طُلب من ثلاثة عشر من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 60 سنة أو أكثر، المشاركة في مجموعة من الاختبارات المعرفية للدراسة، حيث أجرى الباحثون بقيادة فريق في جامعة سنغافورة الوطنية مسحا بالرنين المغناطيسي للمتطوعين.

سُئل جميع المشاركين، من سنغافورة، عن عدد المرات في اليوم التي يشربون فيها الشاي الأخضر أو الأسود أو الشاي عموما، وكذلك القهوة.

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين يشربون الشاي أربع مرات على الأقل في الأسبوع لمدة 25 عاما تقريبا لديهم عقول أكثر ترابطا.

وقال الدكتور فنغ لي، الباحث الرئيسي: "نتائجنا تقدم أول دليل على المساهمة الإيجابية لشرب الشاي في بنية الدماغ".

وأضاف أنها أيضا،

"تشير إلى أن شرب الشاي بانتظام له تأثير وقائي ضد التدهور المرتبط بالعمر في بنية المخ (مرض الخرف أو ألزهايمر)".

وقال الدكتور لي: "خذ القياس من حركة المرور على الطرق كمثال، واعتبر مناطق الدماغ وجهات نرجو الوصول إليها، والاتصالات بين مناطق الدماغ هي الطرق". "عندما تكون نظم الطرق أفضل تنظيما، فإن حركة المركبات والركاب تكون أكثر كفاءة وتستخدم موارد أقل".

وشدد "بالمثل، عندما تكون الاتصالات بين مناطق الدماغ أكثر تنظيما، يمكن إجراء معالجة المعلومات بشكل أكثر كفاءة".

ونشرت الدراسة، التي شملت أيضا فريقا من جامعتي كامبريدج وإسيكس، في المجلة العلمية للشيخوخة.

ويعتقد،

أن البحث كان الأول من نوعه، حيث لم تبحث أي دراسات أخرى تأثير الشاي على شبكات الدماغ.

فوائد أخرى للشاي

- يعمل الشاي على مكافحة الإجهاد الداخلي.

- ليست هذه هي المرة الأولى التي يجد فيها العلماء فوائد من شرب الشاي - فقد أشارت الدراسات إلى أن الشخص الذي يتناول الشاي بانتظام بإمكانه تجنب مرض السكري من النوع الثاني ويساعده على العيش لفترة أطول.

- الذين يتناولون كوبا من الشاي بانتظام أقل عرضة لمرض ضعف الإدراك.