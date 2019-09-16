شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. أمريكا تنشر صور الأقمار الصناعية لهجوم أرامكو وتفضح الحوثي.. شاهد! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الحكومة الأمريكية، الأحد، صور عبر الأقمار الصناعية للمنشآت السعودية المتضررة بقصف طائرات دون طيار.

ووفقا لمتابعة "المشهد الخليجي"، فضحت واشنطن مليشيا الحوثي الانقلابية والتي تبنت الهجمات، وقالت بأن ذلك لا يتناسب مع قدراتهم العسكرية.

ويأتي نشر هذه الصور، بعد تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، والذي حمل إيران مسؤولية الهجوم على مواقع نفطية في السعودية.

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وأكد بومبيو أن إيران شنت هجوما غير مسبوق على إمدادات الطاقة العالمية، وأنه لا يوجد دليل على أن الهجوم على معملي أرامكو جاء من اليمن.

ونقلت الوكالات الدولية عن مسؤولين أمريكيين، اعتقادهم أن هجوماً واحداً على الأقل على منشئتي النفط السعوديتين تم من العراق، وأن طائرات بدون طيار من الواضح أنها لم تصل إلى أهدافها، تم العثور عليها ويجري تحليلها من قبل وكالات الاستخبارات السعودية والأمريكية.

وأكدوا بأن مسؤولون سعوديون أشاروا إلى أنهم رأوا دلائل على استخدام صواريخ كروز في الهجوم على منشئتي النفط الأمر الذي لا يتسق مع زعم الحوثيين بأنهم نفذوه بعشر طائرات مسيرة.

من جهته اتهم الصحافي اليمني فاروق الكمالي، مليشيا الحوثي بالجهل وأنهم مجرد غطاء في إشارة لعمالتهم للمشروع الإيراني.

وقال في تغريدة على "تويتر" رصدها "المشهد الخليجي": "تأخر الحوثيون في إعلان مسؤوليتهم ساعات بعد إعلان السعودية، ثم قالوا أن الهجوم على أرامكو في #بقيق، جاء "بعد عملية استخباراتية دقيقة"، هذا جهل ربما يكشف أنهم مجرد غطاء".

وأضاف: "الهدف الثابت لا يحتاج استخبارات، يمكن الحديث عن استخبارات في حال كشفوا مثلا عن منصة صواريخ داخل الهدف الذي قصف".