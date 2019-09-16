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الأمم المتحدة تدين الهجمات الإرهابية على شركة أرامكو السعودية
الإثنين 16 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، الأحد، الهجوم على منشأتى النفط بالسعودية، داعياً كل الأطراف إلى التحلى بأقصى درجات ضبط النفس ومنع حدوث أى تصعيد.
وقال المتحدث باسم جوتيريس، ستيفان دوجاريك، فى بيان: "يدين الأمين العام هجمات يوم السبت على منشأتى النفط التابعتين لأرامكو فى المنطقة الشرقية بالسعودية".
وتابع دوجاريك: "الأمين العام يدعو كل الأطراف إلى التحلى بأقصى درجات ضبط النفس ومنع حدوث أى تصعيد فى ظل تصاعد التوتر وإلى الالتزام الدائم بالقانون الدولى الإنساني".
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