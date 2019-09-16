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الأمم المتحدة تدين الهجمات الإرهابية على شركة أرامكو السعودية

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الأمم المتحدة تدين الهجمات الإرهابية على شركة أرامكو

الإثنين 16 سبتمبر 2019

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الأمم المتحدة تدين الهجمات الإرهابية على شركة أرامكو السعودية

كتب

الخليج 365

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، الأحد، الهجوم على منشأتى النفط بالسعودية، داعياً كل الأطراف إلى التحلى بأقصى درجات ضبط النفس ومنع حدوث أى تصعيد.

 

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وقال المتحدث باسم جوتيريس، ستيفان دوجاريك، فى بيان: "يدين الأمين العام هجمات يوم السبت على منشأتى النفط التابعتين لأرامكو فى المنطقة الشرقية بالسعودية".

 

وتابع دوجاريك: "الأمين العام يدعو كل الأطراف إلى التحلى بأقصى درجات ضبط النفس ومنع حدوث أى تصعيد فى ظل تصاعد التوتر وإلى الالتزام الدائم بالقانون الدولى الإنساني".

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