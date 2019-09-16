شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــــاجل : ضابط في الجيش اليمني يخترق الدائرة الضيقة لعبدالملك الحوثي ويظهر على قناة العربية بعد احتفاء الحوثيين به في صنعاء .. ومحمد العرب ينشر أول (فيديو حصري) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مراسل قناة العربية والحدث في اليمن، محمد العرب، عن مهمة استخباراتية ناجحة نفذها أحد قادة الجيش الوطني اليمني، واختراق الدائرة الضيقة المقربة من عبدالملك الحوثي.

وظهر محمد العرب في صورة نشرها على حسابه، رصدها "ناس تايمز" برفقة العقيد أحمد ناصر المجنحي، قائد قوات الشرطة العسكرية بالجوف، بعد أسابيع من ظهوره في صنعاء وإعلان انضمامه للحوثيين.

وقال العرب في تغريدته التي رصدها "ناس تايمز" تعليقًا على الصورة: "اليوم يمكن ان أعلن ان شرعية المارشال الحكيم عبدربه منصور هادي اخترقت الدائرة الضيقة حول عضو المكتب السياسي لحركة للحوثيين محمد البخيتي وقيادات انقلابية اخرى بواسطة العقيد احمد ناصر المجنحي الصورة 1 مع محمد العرب في صعدة الصورة 2 مع البخيتي في صنعاء".

Advertisements

#عاجل

اليوم يمكن ان أعلن ان شرعية المارشال الحكيم عبدربه منصور هادي اخترقت الدائرة الضيقة حول عضو المكتب السياسي لحركة للحوثيين محمد البخيتي وقيادات انقلابية اخرى بواسطة العقيد احمد ناصر المجنحي

الصورة 1 مع محمد العرب في صعدة

الصورة 2 مع البخيتي في صنعاء



وقريبا كل التفاصيل 🔥🇾🇪 pic.twitter.com/h6Qmx7J7Yx — ‏محمد العرب...Mohammed Al arab (@malarab1) September 15, 2019

">

‏محمد العرب...Mohammed Al arab✔@malarab1

#عاجل

اليوم يمكن ان أعلن ان شرعية المارشال الحكيم عبدربه منصور هادي اخترقت الدائرة الضيقة حول عضو المكتب السياسي لحركة للحوثيين محمد البخيتي وقيادات انقلابية اخرى بواسطة العقيد احمد ناصر المجنحي

الصورة 1 مع محمد العرب في صعدة

الصورة 2 مع البخيتي في صنعاء

وقريبا كل التفاصيل Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عــــــــــاجل : ضابط في الجيش اليمني يخترق الدائرة الضيقة لعبدالملك الحوثي ويظهر على قناة العربية بعد احتفاء الحوثيين به في صنعاء .. ومحمد العرب ينشر أول (فيديو حصري) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.