شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : رويترز.. صعود مفاجئ لأسعار النفط عند فتح الأسواق اليوم بعد هجمات أرامكو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وكالة "رويترز" ان أسعار النفط صعدت بنحو 15 في المائة عند فتح الأسواق اليوم الاثنين بعد الهجمات الإرهابية على معملي نفط لشركة أرامكو في السعودية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : رويترز.. صعود مفاجئ لأسعار النفط عند فتح الأسواق اليوم بعد هجمات أرامكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.