مصرع جنود سعوديين شمال اليمن وإماراتيين في جنوبه

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

اعترفت وسائل إعلام سعودية بمصرع ثمانية جنود سعوديين في مواجهات مع الجيش اليمني واللجان الشعبية بالحد الجنوبي خلال اليومين الماضيين.

ورصدت وسائل الإعلام مقتل ما لا يقل عن 15 جنديا سعوديا منذ بداية سبتمبر/أيلول الحالي في مواجهات بالحد الجنوبي للمملكة.

ويسقط جنود سعوديون بشكل مستمر اثر الهجمات اليمنية على المواقع العسكرية السعودية التي يجري استخدامها لضرب المناطق السكنية في اليمن.

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وقبل يومين، قتل ستة جنود إماراتيين كانوا يقاتلون في اليمن.

وفي البداية، أعلنت أبو ظبي مقتل جنودها الستة في حادث تصادم آليات عسكرية “أثناء أداء واجبهم بأرض العمليات”. دون أن تحدد مكان الحادث، قبل أن تفيد وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية السبت بأن الجنود قتلوا في مواجهات جنوب اليمن.