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عدن - ياسمين التهامي - الوكيل بن عليان يلتقي بأمين عام مجلس محلي سقطرى في المهرة

2019/09/16 الساعة 02:40 صباحاً (المركز الإعلامي الثقافي)

جهينة يمن: المهرة

ألتقى وكيل محافظة المهرة الشيخ/ صالح بن عليان في مكتبه اليوم , بالأمين العام للمجلس المحلي للعاصمة حديبو محافظة سقطرى الأستاذ/ عبدالحليم محمد عبدالله جمعان حيث رحب بن عليان بزيارة جمعان لمحافظة المهرة مؤكدا" بأن هذه الزيارة الأخوية جاءت للترجمة الروابط الأخوية المشتركة والعلاقات التأريخية المتينة التي جمعت بين المحافظتين عبر التأريخ ،وقال: عليان بأن محافظة المهرة هي محافظتكم وأنتم بين أهلكم و أخوانكم ، وأشار بن عليان أن المهرة محافظة اتسعت للجميع فلا يمكن أن لا تتسع لأبناء سقطرى الذين تربطهم بالمهرة علاقات ليست وليدة اللحظة , بل هي علاقات أسرية وقبلية منذ الأزل.

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من جهته أثنى جمعان على الوكيل عليان شاكرا" على حسن أستقباله وترحيبه و مؤكدا" على وجود تلك العلاقات و الروابط من أنها كانت ولا تزال وستظل باقية بين أبناء المحافظتين.

هذا وتم في اللقاء مناقشة السبل الكفيلة للعمل على الترتيب و التنسيق في كيفية إيجاد رحلات من قبل طيران التحالف العربي لأبناء سقطرى العالقين في المهرة و في المحافظات الأخرى , سواء" الذين خرجوا لتلقي العلاج أو الدارسين من أبناء سقطرى في الخارج , بما فيهم أصحاب أعمال والمعاملات التي تربطهم وتلزمهم بسبل الحياة ، وأكد جمعان أنه على الرغم من أن رحلات عبر طيران اليمنية إلا أنها لا تفي بالغرض , إضافة إلى إرتفاع اسعار التذاكر التي زادت من حدة معاناة أبناء سقطرى ، وقال: جمعان بأنه تم إعداد كشوفات للذين إنقطعت بهم السبل و المطالبين للعودة إلى سقطرى وهم ما يقارب الـ 400 إسم و الرقم في تزايد متى ما توفرت الرحلات ، و قد تم الأتفاق على التنسيق لرفع مذكرة للتحالف والتواصل مع الأخ المحافط الشيخ راجح باكريت بهذا الخصوص ، وأكد : الشيخ بن عليان بأنه سوف يعمل خطابا لقيادة التحالف العربي بأسم المحافظة المهرة , مؤكدا من أن هذه المساعي سوف تلاقي بإذن الله التجاوب وسنعمل على الإلحاح بالطلب لأهميته , منوها" بأن السلطة بقياداتها في المهرة ستعمل على تذليل الصعاب بهدف إمكانية ترتيب طيران من التحالف العربي لنقل العالقين من أبناء سقطرى في كلا" من عدن ـ حضرموت ـ المهرة , عبر مطار الغيضة.

حضر هذا اللقاء مدير عام مكتب سقطرى للإتصال والتنسيق بين المحافظتين الأخ/ أيمن سالم حواش.

من عبدالكريم بن قبلان